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Художница Полина Осипова создала диджитал-платье, символизирующее красоту женского тела

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:26

Художница Полина Осипова придумала диджитал-платье «Pure Sensitive», посвященное красоте женского тела и бережному отношению к себе. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Платье призвано помочь в разрушении общественной стигматизации женского тела и интимных его частей. В его дизайне содержатся отсылки к внешнему виду вульвы. Осипова называет модель «одой нашему телу» и своей «личной революцией» против мифов о природе женщины.

«Это платье — манифест о силе, красоте и чувствительности женского тела, самая интимная часть которого предельно стигматизирована, окружена страхами, предрассудками и стыдом», — пояснила художница.

«Есть две крайние, репрессивные позиции восприятия женского начала: это либо патриархальный канон женской покорности и добродетели, либо что‑то грязное, постыдное, запретное и плохое. Мы мечемся между черным и белым, между пыльными представлениями о святости и похоти, упуская из виду целый спектр тонких цветных осколков и линий»

В дизайне можно увидеть такие элементы как хрустальные капли и жемчуг. По словам Осиповой, они символизируют росу «сладкий кислород» и особенно нежные участки женского тела. Металлические элементы, обрамляющие жемчуг — воплощение внутренней силы, считает автор.

«Наше тело предельно чувствительно и постоянно меняется, олицетворяя множество разных цветных образов в моем воображении. Орхидея, устрица, храм, пространство для игр, портал…», — поделилась художница.

Среди первых женщин, которые смогли «примерить» модель, оказались стритстайл-хроник Ксения Чилингарова и режиссер Ян Гэ. «Оно [платье] показывает внутренний мир девушки, ее красоту, разнообразие, это платье про принятие себя и своего тела», — рассказала Ян Гэ.

«Такой посыл очень важен для нашей с вами действительности, когда, казалось бы, рамок в моде и повседневной жизни больше нет, но мы продолжаем воспринимать естественные темы как что‑то постыдное и даже запрещенное. Тело — важная составляющая жизни, поэтому странно делить его на „то, что чем говорят“ и на „то, о чем говорить не принято“. Я рада, что мы наконец движемся к более осознанному и цельному восприятию себя», — добавила Чилингарова.

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