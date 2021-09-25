Художница Полина Осипова создала диджитал-платье, символизирующее красоту женского тела

Художница Полина Осипова придумала диджитал-платье «Pure Sensitive», посвященное красоте женского тела и бережному отношению к себе. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Платье призвано помочь в разрушении общественной стигматизации женского тела и интимных его частей. В его дизайне содержатся отсылки к внешнему виду вульвы. Осипова называет модель «одой нашему телу» и своей «личной революцией» против мифов о природе женщины.

«Это платье — манифест о силе, красоте и чувствительности женского тела, самая интимная часть которого предельно стигматизирована, окружена страхами, предрассудками и стыдом», — пояснила художница.