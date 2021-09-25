перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Австралии военный самолет во время репетиции авиашоу пролетел рядом с небоскребами 15:28
Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей 15:27
Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 70 тыс. долларов 14:38
Marvel подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы лишить их прав на персонажей «Мстителей» 13:56
Режиссер трилогии о Человеке-пауке снимет триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях 13:28
Fall Guys вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая скачиваемая игра в PS Plus 12:41
Минтранс предложил установить в такси приборы контроля за сонливостью водителей 12:12
В России за сутки выявили 22 041 случай коронавируса 11:51
Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию на 30 лет 10:55
Беженцы из Афганистана напали на военнослужащую США 10:12
Janelle Monáe/YouTube
Певица Жанель Моне выпустила благотворительный сингл «Say Her Name» 9:33
Российские повара впервые за 13 лет вышли в финал гастрономического конкурса «Золотой Бокюз» 2:07
На Hulu выйдет сиквел документального фильма о Бритни Спирс «Framing Britney Spears» 1:23
Художница Полина Осипова создала диджитал-платье, символизирующее красоту женского тела 0:26
TMZ: Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути», полетит в космос на корабле Безоса Вчера в 23:00
Galerie Klüser/YouTube
Художник и режиссер Ян Фабр предстанет перед судом из‑за обвинений в сексуальном насилии Вчера в 22:55
В начале октября «Мосвинтаж» откроет ярмарку во «Флаконе» Вчера в 22:17
СМИ: Google планирует запустить поиск видео из TikTok и Instagram Вчера в 21:54
Расселл Т. Дэвис вернется на пост шоураннера следующего сезона «Доктора Кто» Вчера в 21:36
В сети оказались данные 150 тыс. человек, которые хотели взять кредит в Совкомбанке Вчера в 20:57
Отключить рекламу

В Австралии военный самолет во время репетиции авиашоу пролетел рядом с небоскребами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:28

23 сентября в австралийском Брисбене прошла репетиция авиашоу на фестивале Sunsuper Riverfire. Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III пролетел рядом с небоскребами и офисными зданиями на высоте 300 и около 90 метров.

Видео тренировочного полета выложили Королевские ВВС Австралии на Reddit. «Большой, медленный и громоздкий грузовой реактивный самолет C-17 Globemaster III, возможно, далеко не первый самолет, который приходит на ум для выполнения безумных воздушных трюков, но это не помешало летному экипажу ВВС Австралии сделать при любом раскладе», — написало издание Task & Purpose.

Пилот ВВС США назвал трюк австралийских летчиков «очень рискованным» и «безумным». «Если летчики не рассчитают время или медленно среагируют, самолет врежется в здание. Очень рискованно», — сказал он изданию.

В соцсетях поделились кадрами и снимками пролетающего на малой высоте самолета.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить