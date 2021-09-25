В Австралии военный самолет во время репетиции авиашоу пролетел рядом с небоскребами

23 сентября в австралийском Брисбене прошла репетиция авиашоу на фестивале Sunsuper Riverfire. Стратегический самолет Boeing C-17A Globemaster III пролетел рядом с небоскребами и офисными зданиями на высоте 300 и около 90 метров.

Видео тренировочного полета выложили Королевские ВВС Австралии на Reddit. «Большой, медленный и громоздкий грузовой реактивный самолет C-17 Globemaster III, возможно, далеко не первый самолет, который приходит на ум для выполнения безумных воздушных трюков, но это не помешало летному экипажу ВВС Австралии сделать при любом раскладе», — написало издание Task & Purpose.