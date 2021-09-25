На Hulu выйдет сиквел документального фильма о Бритни Спирс «Framing Britney Spears»

Стриминговый сервис Hulu выпустит сиквел документального фильма «Framing Britney Spears». Он будет называться «Контролируя Бритни Спирс» («Controlling Britney Spears»). Об этом сообщил Collider.

Лента расскажет о том, как поп-звезда лишилась возможности самостоятельно принимать решения о своей личной жизни и карьере. Также картина, вероятно, проследит за судебным разбирательством и попытках певицы освободиться от опеки отца.

В Hulu заявили, что новый документальный проект содержит ошеломляющие интервью людей из ближайшего окружения Бритни и Джеймса Спирсов. Режиссером «Контролируя Бритни Спирс» стала Саманта Старк, снявшая фильм «They Get Brave» о врачах Нью-Йорка, борющихся с COVID-19.

«Речь Бритни побудила людей в этой картине обратиться к нам и поделиться своими историями — с большим риском для себя. Все потому что они чувствовали себя обязанными подтвердить то, что говорила Бритни, доказательствами, которые у них были, или моментами, свидетелями которых они стали», — сказала Старк.

Премьера документальной ленты состоится 25 сентября в 5.00 по московскому времени. Другой фильм о противостоянии Бритни Спирс и ее отца выйдет на Netflix 28 сентября. А уже 29 сентября пройдет очередное слушание в суде по делу певицы.

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы.

Артистка рассказывала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.

Джеймс Спирс согласился на отказ от опекунства, но потребовал 2 млн долларов. По словам адвоката Бритни, он рассчитывает погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Защита певицы расценивает действия ее отца как попытку вымогательства.