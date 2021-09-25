Певица Жанель Моне выпустила благотворительный сингл «Say Her Name»

Сингл записан в сотрудничестве с African American Policy Forum (сообщество, которое занимается продвижением и расширением расовой справедливости и гендерного равенства — Прим. ред.) и 15 чернокожими женщинами и активистками. В создании трека также приняли участие Бейонсе, Алисия Кис, Зои Кравиц и Бриттани Ховард.

Американская певица Жанель Моне выпустила благотворительный трек «Say Her Name». В нем она осветила гибель чернокожих женщин от рук полиции.

«Это клич митинга. Мы стремимся отдать дань уважения бесчисленным чернокожим женщинам и девушкам, которые должны быть сегодня с нами. А также их матерям, которые пережили невыносимую потерю. Они имеют значение. Их имена имеют значение. Их истории имеют значение. И справедливость должна восторжествовать. Пусть мы все возьмем на себя обязательства по защите чернокожих женщин и девочек и внесению системных изменений, чтобы защитить наших сестер от злоупотребления властью в полиции»

Сама песня названа в честь общественного движения #SayHerName, которое с 2015 года привлекает внимание к жестокости полиции и насилию против чернокожих женщин в США.

Весь доход от сингла пойдет организации African American Policy Forum.

В 2020 году «Афиша Daily» публиковала лекцию Жанель Моне о самых актуальных проблемах современных США: правах женщин, полицейском произволе, сексизме и расизме. Прочитать материал можно здесь.