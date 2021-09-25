Певица Жанель Моне выпустила благотворительный сингл «Say Her Name»

Американская певица Жанель Моне выпустила благотворительный трек «Say Her Name». В нем она осветила гибель чернокожих женщин от рук полиции.
Сингл записан в сотрудничестве с African American Policy Forum (сообщество, которое занимается продвижением и расширением расовой справедливости и гендерного равенства — Прим. ред.) и 15 чернокожими женщинами и активистками. В создании трека также приняли участие Бейонсе, Алисия Кис, Зои Кравиц и Бриттани Ховард.
Сама песня названа в честь общественного движения #SayHerName, которое с 2015 года привлекает внимание к жестокости полиции и насилию против чернокожих женщин в США.
Весь доход от сингла пойдет организации African American Policy Forum.
В 2020 году «Афиша Daily» публиковала лекцию Жанель Моне о самых актуальных проблемах современных США: правах женщин, полицейском произволе, сексизме и расизме. Прочитать материал можно здесь.