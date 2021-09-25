Беженцы из Афганистана напали на военнослужащую США

Несколько афганских беженцев, которые временно содержатся на территории военной базы в Нью-Мексико, напали на американскую военнослужащую. Об этом сообщает Fox News.

Об инциденте, который произошел 19 сентября, командованию базы рассказала сама пострадавшая. Ее имя, возраст и состояние здоровья не разглашаются.

«Мы серьезно отнеслись к этому заявлению и соответствующим образом передали дело в ФБР. Безопасность и благополучие наших военнослужащих, а также всех тех, кто находится на наших объектах, имеют первостепенное значение», — уточнили представители базы.

В заявлении командования отмечается, что военнослужащей была оказана необходимая помощь.

С середины августа Афганистан находится под контролем движения «Талибан»*. Менее чем за месяц США эвакуировали и помогли эвакуировать из страны примерно 120 тыс. человек. А президент Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов для помощи беженцам.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.