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В Госдуму прошли пять партий, Кукояка уходит со сцены и другие новости дня
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Дайджест

В Госдуму прошли пять партий, Кукояка уходит со сцены и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:09

После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму пятипроцентный порог преодолели пять партий — «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). ЕР получила 324 из 450 депутатских мандатов.

ЕСПЧ признал Россию виновной в убийстве Александра Литвиненко. Вдове покойного экс-сотрудника ФСБ обязали выплатить 100 000 евро компенсации.

Власти США снимут ограничения на въезд иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Туристам нужно будет показывать сертификат перед полетом, решение вступит в силу в ноябре.

Парку «Садовники» в Москве присвоили имя экс-градоначальника Юрия Лужкова. Постановление об этом подписал нынешний мэр Сергей Собянин.

Сразу две крупные сети провели ребрендинг. «Азбука вкуса» обновила шрифт в названии, а «Вкусвилл» изменил логотип и слоган.

Участник группы «Хлеб» Денис Кукояка объявил об уходе со сцены. Причиной он назвал падение популярности группы, которое «делало его грустным».

Режиссер «Хода королевы» Скотт Фрэнк заявил, что проект не получит второго сезона. По словам постановщика, какие‑либо продолжения могут испортить впечатление от оригинального мини-сериала.

Дочь Пабло Пикассо подарила Франции восемь работ и одну статуэтку из коллекции отца. За такое пожертвование Майя Пикассо получит освобождение от налога на наследство.

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер черно-белой драмы «Макбет» с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд. Это экранизация трагедии Уилльяма Шекспира от режиссера Джоэла Коэна.

Paramount+ показал трейлер сериала «Виновная сторона» Трента О’Доннелла. В нем Кейт Бекинсейл играет журналистку, которая пытается возродить свою карьеру и помочь обвиненной в убийстве мужа женщине освободиться из тюрьмы.

Группа «Кровосток» выступит в Москве 1 октября. Интеллигентные русские гангста-рэперы поднимутся на сцену «Главклуба».

Арт-группа «Явь» станет третьим участником резиденции Jager Night Embassy. 25 сентября художники представят иммерсивный рейв-спектакль «Иди и смотри» про четырех всадников апокалипсиса.

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