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Дочь Пикассо подарила Франции девять работ отца, чтобы избавиться от налога на наследство

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

Дочь культового художника Пабло Пикассо Майя передаст Франции девять работ из его коллекции в виде пожертвования. Так она сможет покрыть налоги, которые обязана платить после получения наследства отца, сообщает французское издание Le Figaro.

Официальная церемония дарения прошла 21 сентября в зале Национального музея Пикассо в Париже. На него пришли сама Майя, ее сын Оливье, дочь Диана, а также глава минкульта Розлин Башло-Наркен и министр экономики Брюно Ле Мэр.

В собственность музея перешли шесть картин, альбом с рисунками, статуя и «этнографическое произведение искусства» авторства Пабло Пикассо. На пресс-конференции и церемонии показали только одну работу — картину «Ребенок с леденцом на стуле» 1938 года. Все девять произведений будут выставлены на публичной эскпозиции в апреле 2022 года.

«С глубоким волнением я отмечаю включение в национальные коллекции этого дара», — сказала Розлин Башло-Наркен, отметив, что это «исключительное событие».

За такое пожертвование Майя Пикассо получит освобождение от налога на наследство. С этим видом выплат во Франции все строго: ставка достигает 45%.

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