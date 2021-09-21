Дочь Пикассо подарила Франции девять работ отца, чтобы избавиться от налога на наследство

Дочь культового художника Пабло Пикассо Майя передаст Франции девять работ из его коллекции в виде пожертвования. Так она сможет покрыть налоги, которые обязана платить после получения наследства отца, сообщает французское издание Le Figaro.
Официальная церемония дарения прошла 21 сентября в зале Национального музея Пикассо в Париже. На него пришли сама Майя, ее сын Оливье, дочь Диана, а также глава минкульта Розлин Башло-Наркен и министр экономики Брюно Ле Мэр.
В собственность музея перешли шесть картин, альбом с рисунками, статуя и «этнографическое произведение искусства» авторства Пабло Пикассо. На пресс-конференции и церемонии показали только одну работу — картину «Ребенок с леденцом на стуле» 1938 года. Все девять произведений будут выставлены на публичной эскпозиции в апреле 2022 года.
«С глубоким волнением я отмечаю включение в национальные коллекции этого дара», — сказала Розлин Башло-Наркен, отметив, что это «исключительное событие».
За такое пожертвование Майя Пикассо получит освобождение от налога на наследство. С этим видом выплат во Франции все строго: ставка достигает 45%.