Дочь Пикассо подарила Франции девять работ отца, чтобы избавиться от налога на наследство

Дочь культового художника Пабло Пикассо Майя передаст Франции девять работ из его коллекции в виде пожертвования. Так она сможет покрыть налоги, которые обязана платить после получения наследства отца, сообщает французское издание Le Figaro.

Официальная церемония дарения прошла 21 сентября в зале Национального музея Пикассо в Париже. На него пришли сама Майя, ее сын Оливье, дочь Диана, а также глава минкульта Розлин Башло-Наркен и министр экономики Брюно Ле Мэр.