Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд

Действие фильма происходит в Средние века. Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королем. Он решает достичь этой цели через зло и предательства, за что в будущем ему придется поплатиться жизнью.

A24 выпустила первый трейлер черно-белой драмы «Макбет». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уильяма Шекспира 1606 года, частично основанной на реальной жизни шотландского короля. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

Режиссером ленты стал Джоэл Коэн — четырехкратный победитель премии «Оскар». Впервые он стал победителем в 1997 году, получив награду за лучший сценарий в криминальной драме «Фарго». Еще три статуэтки Коэну принес триллер «Старикам тут не место» в 2008 году (номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий»).

Главные роли в «Макбете» исполнили оскароносные Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фарго», «Земля кочевников»).