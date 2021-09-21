перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Единая Россия» получила 324 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство 18:52
Покрас Лампас, i61 и другие художники поучаствуют в NFT-аукционе в поддержку фонда «Подари жизнь» 18:45
Отель-матрешка и церковь-скрипка: в Китае проходит конкурс самых уродливых зданий 18:15
Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд 18:05
WSJ: Apple разработает технологию диагностики депрессии для iPhone 18:00
Ричард Кирк, один из основателей Cabaret Voltaire, скончался в возрасте 65 лет 17:31
No Comment TV/YouTube
Художник из Италии создал портрет Достоевского на пшеничном поле размером 25 тыс. квадратных метров 17:21
«Вкусвилл» объявил ребрендинг, впервые за девять лет обновил логотип и придумал новый слоган 17:03
На Павелецкой площади открыли центральную часть нового парка. Вот как она выглядит 16:13
Дискография Земфиры и саундтреки к «Звездным войнам» на «Виниловом маркете» 24–26 сентября 16:01
Mayot и Seemee: Faces & Laces объявил первых артистов масштабного проекта на «Винзаводе» 16:01
MGM/YouTube
Еще больше роскошных луков Леди Гаги: новые кадры из «Дома Gucci» 15:38
Дочь Пикассо подарила Франции девять работ отца, чтобы избавиться от налога на наследство 15:17
В Москве впервые сгорел электробус. Пассажиров внутри не было 15:00
«Азбука вкуса» впервые за 15 лет проводит ребрендинг. Она уже обновила логотип и шрифт в названии 14:16
Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники» в Москве 13:59
Natasja Weitsz/Getty Images
ЕСПЧ признал Россию виновной в убийстве Литвиненко. Его вдове обязали выплатить 100 тыс. евро 13:33
Две собаки и конь выбежали на поле во время футбольного матча Украины и Италии среди глухих 13:27
Президента Бразилии и ковид-диссидента Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки 13:01
Правительство запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50% 12:30
Отключить рекламу

Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд

Виктория Шанина
Сегодня в 18:05

A24 выпустила первый трейлер черно-белой драмы «Макбет». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.

Действие фильма происходит в Средние века. Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королем. Он решает достичь этой цели через зло и предательства, за что в будущем ему придется поплатиться жизнью.

«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уильяма Шекспира 1606 года, частично основанной на реальной жизни шотландского короля. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

Режиссером ленты стал Джоэл Коэн — четырехкратный победитель премии «Оскар». Впервые он стал победителем в 1997 году, получив награду за лучший сценарий в криминальной драме «Фарго». Еще три статуэтки Коэну принес триллер «Старикам тут не место» в 2008 году (номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий»).

Главные роли в «Макбете» исполнили оскароносные Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фарго», «Земля кочевников»).

«Признаюсь, я был настроен скептично, но это выглядит фантастически»

© Комментарии под роликом A24
1 из 3

«Эпический состав, выдающийся режиссер. Большие надежды, что он будет не хуже (возможно, лучше), чем последняя экранизация Джастина Курцела»

© Комментарии под роликом A24
2 из 3

«У Дензела два „Оскара“, у Фрэн — четыре, и у Джоэла четыре „Оскара“. Вот это золотое трио»

© Комментарии под роликом A24
3 из 3

Также в картине снялись Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Кори Хокинс, Алекс Хасселл и другие. Оператором выступил Брюно Дельбоннель («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Темные времена»), композитор — Картер Беруэлл («Невидимая сторона», «Большой Лебовски»).

Премьерный показ картины состоится 24 сентября, дата дебюта в кинотеатрах пока неизвестна. На стриминговой платформе Apple TV+ «Макбет» появится 14 января.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Ралф Айнесон
Фрэнсис Макдорманд
Уильям Шекспир
Джоэл Коэн
Брендан Глисон
Гарри Меллинг
Брайан Томпсон
Гарри Поттер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить