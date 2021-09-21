Вышел трейлер фильма «Макбет» по трагедии Шекспира. В ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд

A24 выпустила первый трейлер черно-белой драмы «Макбет». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале кинокомпании.
Действие фильма происходит в Средние века. Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королем. Он решает достичь этой цели через зло и предательства, за что в будущем ему придется поплатиться жизнью.
«Макбет» — это новая экранизация трагедии Уильяма Шекспира 1606 года, частично основанной на реальной жизни шотландского короля. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.
Режиссером ленты стал Джоэл Коэн — четырехкратный победитель премии «Оскар». Впервые он стал победителем в 1997 году, получив награду за лучший сценарий в криминальной драме «Фарго». Еще три статуэтки Коэну принес триллер «Старикам тут не место» в 2008 году (номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий»).
Главные роли в «Макбете» исполнили оскароносные Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Фарго», «Земля кочевников»).
«Признаюсь, я был настроен скептично, но это выглядит фантастически»
«Эпический состав, выдающийся режиссер. Большие надежды, что он будет не хуже (возможно, лучше), чем последняя экранизация Джастина Курцела»
«У Дензела два „Оскара“, у Фрэн — четыре, и у Джоэла четыре „Оскара“. Вот это золотое трио»
Также в картине снялись Брендан Глисон, Гарри Меллинг, Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Кори Хокинс, Алекс Хасселл и другие. Оператором выступил Брюно Дельбоннель («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Темные времена»), композитор — Картер Беруэлл («Невидимая сторона», «Большой Лебовски»).
Премьерный показ картины состоится 24 сентября, дата дебюта в кинотеатрах пока неизвестна. На стриминговой платформе Apple TV+ «Макбет» появится 14 января.