Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники» в Москве

Парку «Садовники» в Москве присвоили имя экс-градоначальника Юрия Лужкова. Постановление об этом подписал нынешний мэр Сергей Собянин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Садовники» расположен на юге Москвы, рядом с проспектом Андропова и станцией метро «Каширская». Его разбили в 1989 году, а в 2010-х реконструировали. В этом помогло британское архитектурное бюро LDA Design, работавшее над Олимпийском парком в Лондоне и обновленным парком Горького.

Имя Лужкова «Садовникам» присвоили в честь юбилея бывшего градоначальника: 21 сентября 2021 года ему могло исполниться 85 лет. В начале сентября представители Департамента культуры Москвы говорили, что вопрос предварительно прорабатывался, оставалось соблюсти необходимые процедуры и получить официальное обращение от Фонда Лужкова.

Лужков возглавлял Москву 18 лет — с 1992 по 2010 год. Экс-градоначальник скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. В феврале 2020-го Владимир Путин подписал указ об увековечении его памяти — имя Лужкова присвоили Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ), а на доме, где жил бывший мэр, установили мемориальную доску. В апреле 2021-го более чем 30 депутатов Госдумы попросили Сергея Собянина переименовать в честь Лужкова одну из улиц или площадей Москвы.