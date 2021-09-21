«Единая Россия» получила 324 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство

По итогом выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 из 450 депутатских мандатов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома.

По федеральным спискам партия получила 126 депутатских мандатов, еще 198 — по одномандатным округам. Таким образом, «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство.

КПРФ получит 57 мандатов, из которых по федеральным спискам — 48. Следом идут «Справедливая Россия — За правду» (27 мест), ЛДПР (21) и «Новые люди» (13). По одному представителю в Госдуму могут отправить «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста».

После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму пятипроцентный порог преодолели пять партий — «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли по смешанной системе — 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

Голосование завершилось 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. Общая явка составила 51,7%. Журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что итоговая явка электронного голосования среди москвичей составила 96,5%. Это превосходит рекорд голосования по поправкам к Конституции.