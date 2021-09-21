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Создатели сериала «Ход королевы» заявили, что не будут снимать второй сезон

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:46

Постановщик сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк, получивший статуэтку «Эмми» за лучшего режиссера мини-сериала, и продюсер Уилльям Хорберг заявили Deadline, что не будут снимать второй сезон или фильм, продолжающий историю шахматистки Бет Хармон. Однако они не прочь вновь поработать с Аней Тейлор-Джой, исполнительницей главной роли.

Фрэнк поделился общим беспокойством, которое испытывают создатели и фанаты, когда сериал с законченной историей становится большим хитом, но в его продолжении нет необходимости.

«Я понимаю, что мы уже рассказали историю, которую хотели рассказать, поэтому я волнуюсь. Позвольте мне сказать по-другому: я боюсь, что если мы попытаемся рассказать побольше, то испортим то, что уже рассказали», — посчитал режиссер.

Фрэнк и Хорберг вместе с Тейлор-Джой сказали, что еще поработают вместе над другим проектом, в который позовут актрис Мозес Ингрэм и Мариель Хеллер. Авторы ищут историю, которую можно будет показать «с той же страстью», какая была в «Ходе королевы».

«Ход королевы» вышел на Netflix в прошлом году и стал самой успешной премьерой стримингового сервиса. За первый месяц шоу о талантливой шахматистке посмотрело рекордное число зрителей: по всему миру сериал заинтересовал пользователей 62 млн аккаунтов.

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