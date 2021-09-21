Арт-группа «Явь» представит в резиденции Jager Night Embassy иммерсивный спектакль «Иди и смотри»

25 сентября арт-группа «Явь» продолжит серию шоукейсов фестиваля Jager Night Embassy. Гостям резиденции предложат стать главными героями непрерывного многочасового перформанса на стыке иммерсивного театра, рейва и социально ответственного искусства.

Как рассказали «Афише Daily» организаторы ивента, в стенах пространства разыграется наступление света по сюжету о четырех всадниках апокалипсиса. Посетители резиденции столкнутся с «Чумой», «Раздором», «Голодом» и «Смертью» — каждый из всадников олицетворяет события, с которыми общество столкнулось в последний год. Например, пандемию и следующие за ней разобщение и дистанцирование.

Таким образом «Явь» в лице Анастасии Владычкиной и Александра Воронина исследуют глобальные происшествия и их влияние на локальные повестки ночной жизни города, поднимая актуальные вопросы.

Территорию проекта разделят на несколько зон. Там будет намеренно дискомфортный антилаунж или, например, большое пространство-трансформер, меняющее декорации в зависимости от основного сюжета.

В качестве ментора проекта выступил солист группы Shortparis Николай Комягин. Концепцию проекта художники разработали совместно с режиссером Софией Капилевич и поэтом Апполинарией Наумовой.

Сбор гостей начнется вечером 25 сентября по адресу: 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 25. Зарегистрироваться на «Иди и смотри» можно здесь.