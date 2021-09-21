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ЕСПЧ признал Россию виновной в убийстве Литвиненко. Его вдове обязали выплатить 100 тыс. евро

Семён Гудошников
Сегодня в 13:33

Европейский суд по правам человека возложил на Россию ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Об этом говорится в решении суда по делу вдовы Литвиненко Марины в отношении России.

ЕСПЧ счел, что Россия не смогла опровергнуть версию о причастности государства к убийству, и отметил, что страна не передала документы, касающиеся внутреннего расследования. «Российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве», — сказано в постановлении.

Вдове Александра Литвиненко суд обязал выплатить 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тыс. евро на покрытие судебных издержек. Марина Литвиненко требовала компенсацию в размере 3,5 млн евро.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов не согласился с мнением большинства судей, заявив, что нашел множество недостатков в британском расследовании. По его мнению, есть «обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению».

Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого Британия называет одним из исполнителей убийства Литвиненко, назвал решение ЕСПЧ «максимально идиотским» и «абсолютно политически ангажированным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «до сих пор нет никаких результатов этого расследования», а ЕСПЧ вряд ли может обладать информацией на этот счет.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года, через 6 лет после того, как получил убежище в Великобритании. Он был отравлен радиоактивным полонием. По версии Скотленд-Ярда, яд был подмешан в чай, а вероятными исполнителями убийства стали депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, действовавшие под руководством директора ФСБ Николая Патрушева.

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