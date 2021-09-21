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Один из участников «Хлеба» перестанет выступать с группой

Семён Гудошников
Сегодня в 11:04

Денис Кукояка написал в инстаграме, что больше не будет выступать с «Хлебом». Причиной он назвал падение популярности группы, которое «делало его грустным».

«Все началось с середины 2019 года. Мы писали альбом, который не зашел и видимо в тот момент, я очень выгорел. Ведь ожидания чертовски не совпали с реальностью. Потом был стэдиум, он был полон людей, а я был грустным ведь понимал, что на американских горках наш вагончик поехал вниз. Потом был тур за туром, с плавно спадающим вниманием к группе, а это вновь и вновь меня делало грустным», — написал артист.

Он отметил, что несколько раз поднимал внутри группы разговор о приостановке концертов. Другие участники, по его словам, отнеслись к нему с пониманием и «отпустили со сцены».

При этом Кукояка не отказывается от совместного творчества с «Хлебом». В ближайшее время он собирается работать над новыми песнями и клипами и «найти вновь в „Хлебе“ то, что, видимо, давно потерял, когда собирал чемодан при выезде из очередного отеля».

Кукояка с двумя другими видеоблогерами Александром Шулико и Кириллом Трифоновым основали «Хлеб» в 2013 году. Музыканты выпустили пять мини-альбомов и три студийных. Последний — «Звезды» — появился в 2019 году. В январе 2020-го Кукояка выпустил сольный альбом «Bedroomrap». «Добрый, уютный домашний рэп про любимую, про семью и друзей», — описывал его артист.

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