«Вкусвилл» объявил ребрендинг, впервые за девять лет обновил логотип и придумал новый слоган

Буквы в названии бренда теперь в разной стилистике, и, кроме полного написания «Вкусвилл», компания будет использовать сокращение ВВ — оно символизирует скорость доставки.

Торговая сеть «Вкусвилл» проведет ребрендинг, сообщается в блоге компании. У бренда появился новый логотип и слоган.

Старый логотип «Вкусвилла» создала в 2012 году дизайнер компании Ольга Дорошенко, но в компании пришли к выводу, что он не передает все ценности. Автором нового стал Юрий Гордон — автор первого исследования о формах знаков современного русского алфавита.

Обновленный слоган — «Здесь полезное вкусно». Как пишет ретейлер, именно этими словам покупатели чаще всего описывали магазины. Весной, когда сеть просила пользователей написать новый слоган, «Вкусвиллу» вместо «Магазин продуктов для здорового питания» также предлагали «Дружелюбный магазин вкусной еды» и «Лучшая еда, выбранная вами».

К традиционному для «Вкусвилла» зеленому цвету, означающему натуральность и пользу, прибавился ягодно-красный цвет, воплощающий вкус. Разработкой визуального языка бренда занимались в Linii Group.