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«Азбука вкуса» впервые за 15 лет проводит ребрендинг. Она уже обновила логотип и шрифт в названии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:16

«Азбука вкуса» впервые за 15 лет проводит ребрендинг в сторону создания экосистемы питания. Сеть премиальных магазинов выбрала другие оттенки зеленого в логотипе и упростила его стилистику, а также изменила шрифт в названии бренда. Об этом пишет The Bell.

«Мы сохранили узнаваемый логотип, но актуализировали его и адаптировали для использования в диджитал-среде», — сказала вице-президент по развитию бренда Мария Золоткова. Новый дизайн придумали совместно с основателями проекта Type Today Ильей Рудерманом и Юрием Остроменцким.

В первую очередь ребрендинг коснется флагманских магазинов на Арбате в Москве и Невском проспекте в Петербурге. За два года компания рассчитывает провести реконструкцию в 20 первых магазинах сети, в остальных частично обновят пространство, сервис и ассортимент.

Изменения в коммуникациях всех ретейл-форматов, сервисов и продуктов сети будут внедрять поэтапно. В компании добавили vc.ru, что ребрендинг стал продолжением перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ретейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами.

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