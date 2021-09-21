Кейт Бекинсейл в образе отчаявшейся журналистки в трейлере сериала «Виновная сторона»

В сети появился трейлер сериала «Виновная сторона» («Guilty Party»), который выйдет в октябре на стриминговом сервисе Paramount+. Главную роль в нем исполнила Кейт Бекинсейл, звезда «Перл-Харбора», «Другого мира» и «Ван Хельсинга».

В новом шоу она сыграла некогда успешную журналистку Бет Берджесс, жизнь которой вышла из‑под контроля. Девушка потеряла репутацию и отчаянно пытается вновь вернуться в ряды самых ярких репортеров своего поколения.

Для этого она связывается с темнокожей заключенной Тони Плимптон (в ее роли снялась Джулс Латимер), которую три года назад обвинили в убийстве мужа. Берджес решает доказать, что женщина невиновна — и попутно возродить свою карьеру.