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Кейт Бекинсейл в образе отчаявшейся журналистки в трейлере сериала «Виновная сторона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:57

В сети появился трейлер сериала «Виновная сторона» («Guilty Party»), который выйдет в октябре на стриминговом сервисе Paramount+. Главную роль в нем исполнила Кейт Бекинсейл, звезда «Перл-Харбора», «Другого мира» и «Ван Хельсинга».

В новом шоу она сыграла некогда успешную журналистку Бет Берджесс, жизнь которой вышла из‑под контроля. Девушка потеряла репутацию и отчаянно пытается вновь вернуться в ряды самых ярких репортеров своего поколения.

Для этого она связывается с темнокожей заключенной Тони Плимптон (в ее роли снялась Джулс Латимер), которую три года назад обвинили в убийстве мужа. Берджес решает доказать, что женщина невиновна — и попутно возродить свою карьеру.

Журналистку на пути к правде и возможному правосудию ждет множество вызовов. Трейлер показывает Берджесс вламывающейся в чужой дом, арестованной, знакомой с контрабандистами оружием и даже замешанной в убийстве.

Режиссером «Виновной стороны» выступил Трент О’Доннелл. Он же стал продюсером шоу вместе с Джимми Миллером, Сэмом Хансеном, Джо Фарреллом, Джимом Зиглером, Майком Фарахом, самой Бекинсейл и сценаристом сериала Ребеккой Аддельман.

В проекте появятся, помимо Латимер и Бекинсейл, такие актеры как Джофф Стульц («Искатель»), Лори Дэвидсон («Хороший лжец»), Андре Хайланд («Статус: все сложно»), Тия Сиркар («В лучшем мире») и Аланна Юбак («Эйфория»).

Первые два эпизода сериала выйдут 14 октября на Paramount+. Всего в шоу будет десять серий. По словам сценаристки Аддельман, у «Виновной стороны» есть серьезный потенциал для второго сезона.

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