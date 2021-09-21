ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы. «Единая Россия» получила 49,82%

Центризбирком подсчитал 100% голосов на выборах депутатов Госдумы и назвал победителя. Больше всех набрала партия «Единая Россия» — 49,82%.

КПРФ получила 18,93% голосов, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

Впервые за 17 лет в нижнюю палату российского парламента вошли пять партий, остальные не преодолели пятипроцентный барьер. Это «Партия пенсионеров» (2,45%), «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), «Зеленые» (0,91%), «Родина» (0,80%), РПСС (0,77%), «Зеленая Альтернатива» (0,64%), «Партия Роста» (0,52%) и «Гражданская платформа» (0,15%).

По одномандатным округам «Единая Россия» получила 198 мест в Госдуме, КПРФ — девять мест, «Справедливая Россия — За правду» — восемь, самовыдвиженцы — пять, ЛДПР — два. «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа» — каждая партия по одному.

«Единая Россия» сохранила конституционное большинство, заняв более 300 мест в Госдуме. Это значит, что партия сможет принимать законы самостоятельно.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва завершились 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. Общая явка составила 51,7%. Журналист Алексей Пивоваров со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что итоговая явка электронного голосования среди москвичей составила 96,5%. Это превосходит рекорд голосования по поправкам к Конституции.