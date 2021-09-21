«Кровосток» выступят в Москве 1 октября

1 октября в московском «Главклубе» пройдет выступление группы «Кровосток». Начало — в 20.00, билеты можно купить на «Афише».

В марте коллектив выпустил седьмой студийный альбом «Наука». По традиции он стал первым за три года. Отдельное место в его текстах музыканты уделили российским правоохранителям и их взаимоотношениям с криминальным миром.

«Кровосток» известен хлесткими, провокационными песнями, которые становились даже предметом судебных разбирательств. В 2015 году Кировский районный суд в Ярославле признал тексты треков, размещенные на сайте группы, запрещенными в России.

Через несколько месяцев Ярославский областной суд отменил это решение. Автор текстов Дмитрий Файнов называл запрет своего творчества антиконституционным.