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«Кровосток» выступят в Москве 1 октября

Семён Гудошников
Сегодня в 11:58

1 октября в московском «Главклубе» пройдет выступление группы «Кровосток». Начало — в 20.00, билеты можно купить на «Афише».

В марте коллектив выпустил седьмой студийный альбом «Наука». По традиции он стал первым за три года. Отдельное место в его текстах музыканты уделили российским правоохранителям и их взаимоотношениям с криминальным миром.

«Кровосток» известен хлесткими, провокационными песнями, которые становились даже предметом судебных разбирательств. В 2015 году Кировский районный суд в Ярославле признал тексты треков, размещенные на сайте группы, запрещенными в России.

Через несколько месяцев Ярославский областной суд отменил это решение. Автор текстов Дмитрий Файнов называл запрет своего творчества антиконституционным.

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