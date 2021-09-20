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В ноябре США откроют въезд в страну для полностью вакцинированных иностранцев

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:04

Белый дом в ноябре снимет ограничения на въезд для иностранцев, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Об этом передает The New York Times со слов на координатора по борьбе с COVID-19 Джеффа Зиентса.

Привитым иностранцам необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации перед полетом в США и отрицательный тест на коронавирус, сделанный за три дня до прибытия.

«Международные поездки имеют решающее значение для воссоединения семей и друзей, для поддержки малого и крупного бизнеса, для продвижения идей и культуры открытого обмена», — подчеркнул Зиентс, обратив внимание на быстрые темпы вакцинации в мире.

Эксперт не уточнил, распространяется ли послабление на людей, привитых неодобренными в Штатах вакцинами.

Ограничения на въезд в США для непривитых граждан из ряда стран ввели весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Издание предполагает, что этим решением власти США хотят снизить напряженность в отношениях с Францией, вызванную тайными переговорами Штатов с Австралией о строительстве атомных подводных лодок. Из‑за этого Австралия разорвала контракт с французской военной судостроительной компанией Naval Group, подписанный в 2016 году.

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