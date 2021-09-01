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Путин на открытом уроке, ипотека с 18 лет и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:19

На открытом уроке Путин рассказал школьникам об интернете — его возможностях и угрозах для них. На встрече один из учеников попросил президента подписаться на его ютьюб-канал, но тот не понял, что от него хотят. Другой ученик поправил главу государства, когда речь зашла об истории России.

Теперь взять ипотеку в Сбербанке можно с 18 лет. Новым клиентам стали доступны две программы — кредиты на новостройки и готовое жилье.

В черном списке Центробанка стало на 108 организаций больше. Среди них — комиссионный магазин «Красная цена», финансовые пирамиды Reddit.trading и Roy Club, ломбард «Радуга» и другие компании.

В Telegram появились видеотрансляции с неограниченным числом участников, они доступны в группах и каналах. В разговоре могут участвовать все желающие, для этого им нужно «поднять руку» и получить разрешение от администратора.

«ВКонтакте» объявила о запуске «VK Почты». В ней доступны брендированные темы от соцсети, сортировка писем и умные ответы на базе машинного обучения, функция перехода из письма в чат, а также возможность отписаться от рассылки одним нажатием.

В Москве пересадки между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов стали бесплатными. По словам Сергея Собянина, нововведение поможет пассажирам экономить до 11 тыс. рублей в год.

С 15 октября на всех станциях столичного метро появится оплата проезда лицом. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно скачать специальное приложение и загрузить свою фотографию.

В МХТ имени Чехова пройдут последние показы двух спектаклей Константина Богомолова. После многолетних аншлагов театр решил отказаться от постановок «Идеальный муж» и «Карамазовы».

Отец Бритни Спирс требует от нее 2 млн долларов за отказ от опекунства. За счет дочери он рассчитывает погасить судебные издержки и долги перед компанией, сотрудничавшей с певицей.

Spice Girls объявили о переиздании дебютного альбома «Spice». Пластинка с песнями из оригинального релиза 1996 года и ранее не изданными записями выйдет 29 октября.

Вышел трейлер 10-серийной драмы «Мэр Кингстауна» от Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»). Шоу расскажет о самой влиятельной семье в городе, где главной процветающей областью является тюремный бизнес.

В сети появился новый трейлер хоррора «Злое». Его снял режиссер «Астрала» и «Заклятия» Джеймс Ван. Фильм выходит на экраны уже в сентябре — он расскажет о девушке, видящей таинственную сущность по имени Гэбриел.

На главном фестивале дизайна OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин, и не только они. Среди объявленных спикеров — дизайнер Twitter Марко Коппето и Иван Пупырев из Google. В конце всех ждет афтепати с Антохой MC.

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