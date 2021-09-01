На фестивале дизайна OFFF в Москве выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин. Под конец споет Антоха MC

На международном фестивале дизайна и графического искусства OFFF в Москве, который пройдет с 3 по 4 сентября на «Хлебозаводе», выступят художники Покрас Лампас и Эллен Шейдлин. Об этом «Афише Daily» рассказали в образовательной платформе Skillbox, которая выступает организатором мероприятия.

На главной сцене Лампас представит свое авторское видение трендов в дизайне и цифровом искусстве. Своим мнением также поделятся Стефан Загмайстер, графический дизайнер Илья Рудерман, режиссер фильмов «Лед» и «Майор Гром» Олег Трофим, политический художник Патрик Томас и творческий тандем из Нью-Йорка Вэйд и Лита.

Про влияние диджитал-технологий на искусство и творческом векторе развития своих компаний расскажут Иван Пупырев из Google и команда дизайн-студии Sila Sveta.

В режиме онлайн на фестивале пройдут выступления идеолога сюрвиртуализма Эллен Шейдлин и дизайнера Twitter Марко Коппето. Про связь красоты и дизайна и ее влияние на мир и людей расскажет двукратный лауреат «Грэмми» и известный автор постеров и обложек Стефан Загмайстер.