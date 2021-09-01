На фестивале дизайна OFFF в Москве выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин. Под конец споет Антоха MC

На международном фестивале дизайна и графического искусства OFFF в Москве, который пройдет с 3 по 4 сентября на «Хлебозаводе», выступят художники Покрас Лампас и Эллен Шейдлин. Об этом «Афише Daily» рассказали в образовательной платформе Skillbox, которая выступает организатором мероприятия.
На главной сцене Лампас представит свое авторское видение трендов в дизайне и цифровом искусстве. Своим мнением также поделятся Стефан Загмайстер, графический дизайнер Илья Рудерман, режиссер фильмов «Лед» и «Майор Гром» Олег Трофим, политический художник Патрик Томас и творческий тандем из Нью-Йорка Вэйд и Лита.
Про влияние диджитал-технологий на искусство и творческом векторе развития своих компаний расскажут Иван Пупырев из Google и команда дизайн-студии Sila Sveta.
В режиме онлайн на фестивале пройдут выступления идеолога сюрвиртуализма Эллен Шейдлин и дизайнера Twitter Марко Коппето. Про связь красоты и дизайна и ее влияние на мир и людей расскажет двукратный лауреат «Грэмми» и известный автор постеров и обложек Стефан Загмайстер.
В программе фестиваля, помимо выступлений на главной сцене, — специальная студия с прямыми включениями, презентациями и интервью, авторские воркшопы спикеров, цифровой мурал лучших работ совместного с Adobe конкурса «Создай свое Лукоморье» (на конкурс было подано более 500 работ) и дискуссии о дизайн-образовании, цифровой идентичности и русскости в русском дизайне.
На площадке фестиваля каждый участник OFFF сможет внести свой творческий вклад в арт-объект от Skillbox, созданный дизайнером Полиной Лиме в партнерстве с Sketch AR. Автором визуальной концепции выступил дизайнер Сергей Гуров. Заключением фестиваля станет афтепати в баре «Профсоюз», где в качестве хедлайнера выступит Антоха MC, там же можно будет в неформальной обстановке пообщаться с комьюнити.
Купить билеты можно здесь. Фестиваль пройдет в формате COVID-free, для посещения необходим QR-код.