МХТ имени Чехова намерен прекратить показ двух спектаклей Константина Богомолова

Московский художественный театр имени Чехова (МХТ) прекратит показ двух спектаклей Константина Богомолова — «Идеального мужа» и «Карамазовых». Об этом режиссер сообщил в фейсбуке.

Последние показы «Идеального мужа» состоятся 8 и 13 сентября. «Карамазовы» будут сыграны, скорее всего, в ноябре еще один раз. «На этом все <…> Любимые артисты! Команда! Я буду с вами все эти вечера и мы будем радоваться и совсем чуть-чуть грустить», — написал Богомолов.

«Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и надеюсь не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу (Табакову — Прим. ред.). Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо», — сказал режиссер.

По какой причине театр решил отказаться от постановок, Богомолов не сообщил. «Карамазовы» и «Идеальный муж» были в репертуаре МХТ с 2013 года.