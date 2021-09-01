Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора Джеймса Вана «Злое»

Ролик представляет главную героиню картины — девушку по имени Мэдисон. «Когда я была маленькой, что‑то случилось со мной», — говорит она в начале видео. На экране тем временем показывают домашнее видео юной Мэдисон — в нем она разговаривает с неким Гэбриелом.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора «Злое», который снял режиссер «Астрала» и «Заклятия» Джеймс Ван . Фильм выйдет в кинотеатрах и в стриминговом сервисе HBO Max 10 сентября.

Гэбриел — это таинственная сущность, которую девушка, как считает ее приемная мать, выдумала, чтобы справиться с какими‑то травмирующими событиями из детства. Однако Мэдисон предстоит узнать, что ее давний собеседник более реален, чем считают окружающие.

Роль Мэдисон в фильме исполняет Аннабель Уоллис («Острые козырьки», «Проклятие Аннабель»). Также в хорроре снялись Джейк Абель («Перси Джексон») и Жаклин МакКензи («Глубокое синее море»).