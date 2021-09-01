1 сентября президент России Владимир Путин встретился со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Встреча прошла во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

В разговоре с детьми Путин затронул тему интернета. Он оценил возможности сети, но предостерег школьников от «информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции».