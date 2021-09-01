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Отец Бритни Спирс потребовал 2 млн долларов за отказ от опеки над дочерью

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:05

Отец Бритни Спирс, согласившийся на отказ от опекунства над дочерью, потребовал выплатить ему 2 млн долларов отступных. Об этом пишет Variety.

По словам адвоката певицы Мэттью Розенгарта, Джеймс Спирс рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. В общей сложности речь идет о сумме около 1,8 млн долларов.

Защита Бритни расценивает действия ее отца как попытку вымогательства. Розенгарт подчеркнул, что у Джеймса нет прав держать в заложниках дочь, выставляя условия для отказа от опеки над ней.

В августе Бритни Спирс наконец удалось избавиться от опеки отца, чего она пыталась добиться с 2014 года. Последние 13 лет она находилась под его жестким контролем: финансы, личная жизнь, круг друзей и даже цвет занавесок на кухне — все эти вопросы решал отец певицы.

В июне Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней и раскрыла подробности своей жизни под контролем родителя. Она рассказала, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. После этого она наняла нового адвоката, который смог разрешить судебные тяжбы в ее пользу.

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