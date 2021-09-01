Вышел первый трейлер сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли

В сети появился первый трейлер 10-серийной драмы «Мэр Кингстауна» от Тейлора Шеридана («Йеллоустон»). Премьера состоится 14 ноября на Paramount+, сообщает Collider.
Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес. «Затрагивая темы системного расизма, коррупции и неравенства, сериал показывает попытки семейства навести порядок и справедливость в городе, где нет ни того, ни другого», — сказано в официальном синопсисе.
В драме «Мэр Кингстауна» снялись Джереми Реннер («Мстители»), Дайан Уист («Аферистка»), Хью Диллон («Ветреная река»), Тоби Бамтефа («Ведьмак»), Дерек Уэбстер («Служба новостей»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Тейлор Хэндли («Покорители волн»).
Сценаристами проекта выступили Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун», а продюсером — Антуан Фукуа («Тренировочный день»).