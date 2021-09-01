Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года — до 18 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

Новым клиентам доступны две программы — кредиты на новостройки и готовое жилье. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять 10% от стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

В банке снижение минимального возраста объяснили тем, что все больше молодых клиентов задумывается о кредитах на покупку недвижимости. По словам представителя «Сбера», новые ипотечные условия позволят им быстрее начать самостоятельную жизнь.

Большинство российских банков выдают ипотеку клиентам старше 21 года и лишь Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — с 18 лет. А Газпромбанк и Совкомбанк принимают заявки от граждан старше 20 лет.

По данным Центробанка, задолженность россиян по ипотеке на 1 мая составила 69,7 млрд. Общая сумма просроченных кредитов — 10,5 трлн рублей.