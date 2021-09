Группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice»

«Мы не могли пропустить 25-летие, не поблагодарив фанатов за их невероятную поддержку», — отметила Виктория Бекхэм.

Альбом «Spice» десять раз становился платиновым в Великобритании и Канаде, семь — в США, получал «платину» во многих странах Европы. На нем вышли такие известные треки, как «Wannabe», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are», «Mama» и другие.

Spice Girls воссоединились в феврале 2018 года после 10-летнего перерыва для создания альбома из главных хитов группы. Информация об этом появилась в СМИ еще в 2017 году. По данным издания The Sun, инициатором воссоединения стала участница группы Мелани Чисхолм (Мел Си).