Британская женская поп-группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice» к 25-летию коллектива. Релиз состоится 29 октября, сообщает Daily Mail.

В предстоящем издании артистки объединят оригинальный альбом 1996 года, ремиксы, бонусные треки, а также ранее не изданные записи. Релиз выйдет на двух CD-дисках, виниле, кассетах и эксклюзивно появится в Apple Music.

Коллектив поделился новой версией песни «Say You’ll Be There», в которой губную гармошку Джудда Ландера заменили на соло на саксофоне.