Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция видеотрансляции с неограниченным количеством участников. Об этом рассказали на сайте проекта.

Видеотрансляции доступны в группах и каналах. Чтобы включить функцию, необходимо нажать кнопку «Видеочат» в профиле группы или кнопку «Трансляция» в профиле канала. Во время звонка можно демонстрировать видео с камеры или изображение с экрана.

Чтобы присоединиться к разговору, необходимо «поднять руку». Следом за этим администратор предоставит следующему участнику слово, и он сможет поучаствовать в трансляции.

Кроме того, в обновлении Telegram появился быстрый переход между каналами: если после последней публикации в канале потянуть экран вверх, откроется следующий канал. Также в мессенджере появился счетчик непрочитанных комментариев и новые стикеры.