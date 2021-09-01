В Москве с 15 октября на всех станциях метро появится оплата проезда лицом

В Москве с 15 октября на каждой станции метро появится система оплаты проезда Face Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Собянина.

Новый способ оплаты работает с помощью системы распознавания лиц. По словам мэра, для этого понадобится специальное приложение, в которое нужно будет загрузить свою фотографию.

«Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит „Окей, это Ваня Иванов, проходи“, и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты „Тройка“, как вы хотите», — сказал он.

Face Pay начали тестировать среди пассажиров еще в конце июля на Филевской линии метро. А первыми систему опробовали сотрудники подземки.

О планах по запуску оплаты лицом в московском метро стало известно в сентябре прошлого года. Технология должна стать частью общей системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую научат определять посторонние предметы и людей, которым нужна помощь.