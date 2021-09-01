Пересадки в столичном наземном транспорте стали бесплатными

В Москве с 1 сентября отменили оплату пересадок на наземном транспорте. Об этом сообщается в блоге мэра Сергея Собянина.

Теперь в течение 90 минут с начала поездки можно совершить бесплатную пересадку между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов. Собянин отмечает, что нововведение поможет сэкономить средства около 500 тыс. пассажиров в день — до 11 тыс. рублей в год каждому, кто пользуется наземным транспортом.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена. Функция бесплатной пересадки станет доступна в течение 12 часов.

В мэрии рассчитывают, что нововведение привлечет новых пассажиров, которые до сих пор выбирали более длинный и неудобный, но дешевый маршрут.

В начале августа стало известно, что в столичных автобусах появится возможность оплачивать проезд лицом. Это можно будет сделать с помощью приложения «Московский транспорт». Когда функция станет доступна, пока неясно.