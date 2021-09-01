«ВКонтакте» объявила о запуске своей почты

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для обмена письмами «VK Почта». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Авторизоваться в сервисе можно с помощью единой учетной записи VK Connect. После этого у пользователя появится почта с доменом @vk.com.
На платформе будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте», сортировка писем и умные ответы на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.
Кроме того, в сервис встроена функция перехода из письма в чат. Например, пользователи могут через мессенджер «ВКонтакте» отвечать на письма магазинов из почты. Пока связаться можно только с семью компаниями, среди которых Ozon, Wildberries и Lamoda.
«VK Почта» доступна на iOS и Android, а также в веб-версии. Зарегистрироваться в сервисе можно через мобильное приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы».
Защитить почту можно с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID.