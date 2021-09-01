«ВКонтакте» объявила о запуске своей почты

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для обмена письмами «VK Почта». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Авторизоваться в сервисе можно с помощью единой учетной записи VK Connect. После этого у пользователя появится почта с доменом @vk.com.

На платформе будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте», сортировка писем и умные ответы на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.