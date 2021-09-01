«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории

На открытом уроке школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента Владимира Путина, когда зашла речь об истории России. Глава государства предложил разместить в учебниках QR-коды с «героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе». В качестве примера он выбрал Петра I.
«Что Петр I с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой… Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой — извините, ни фига себе, что они все делали под этой Полтавой?» — рассуждал Путин.
«Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война», — ответил Толстых президенту и вкратце рассказал другим участникам урока, что война эта длилась 21 год, а перед победой в Полтавской битве русские войска проиграли четыре раза.
Путин поблагодарил Толстых за «поправочку» и отметил, что «первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже в конце концов под Полтавой». Однако он все еще задавался вопросом, как шведы оказались близ Полтавы, и предположил, что все дело в близком нахождении города к границам Швеции. «Это любопытное дело», — заметил президент.
На этой же встрече 10-летний школьник по имени Егор попросил Путина подписаться на его канал в ютьюбе, но президент не понял, что от него хотят. «А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?» — пытался узнать он. Когда ему объяснили, что речь идет о канале, он пообещал подумать.
На встрече Путин предостерег школьников от «информационного мусора, который, по его мнению, очень часто подается в сети как истина в последней инстанции».
Открытый урок Путина с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта состоялся во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.