«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории

На открытом уроке школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента Владимира Путина, когда зашла речь об истории России. Глава государства предложил разместить в учебниках QR-коды с «героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе». В качестве примера он выбрал Петра I.

«Что Петр I с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой… Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой — извините, ни фига себе, что они все делали под этой Полтавой?» — рассуждал Путин.

«Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война», — ответил Толстых президенту и вкратце рассказал другим участникам урока, что война эта длилась 21 год, а перед победой в Полтавской битве русские войска проиграли четыре раза.