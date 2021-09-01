перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывшие телеграм-каналы «МБХ медиа» и «Открытых медиа» возобновили работу под новыми названиями 15:53
Вышел первый трейлер сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли 15:38
Полиция Москвы потратит более 800 тыс. рублей на обучение трех сотрудников «этичному хакингу» 15:31
«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории 14:55
tanuki.official/Instagram
Обращения к Дурову, заказы суши и слова поддержки: как пользователи вступились за «Тануки» 14:35
Полиция задержала главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 14:20
Первый «Я»: в краснодарской школе сформировали 28 классов 13:21
«Туда залезешь — там можно вроде бы узнать все»: Владимир Путин рассказал школьникам об интернете 13:20
Петербургский фестиваль Gamma перенесли на месяц из‑за коронавируса 12:30
B2B Conference Group/Flickr
Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет 12:00
Анна Куклина стала главным редактором «Афиши–Рестораны» 11:55
В России выявили 18 368 новых случаев коронавируса 11:44
«ВКонтакте» объявила о запуске своей почты 11:09
Отец Бритни Спирс потребовал 2 млн долларов за отказ от опеки над дочерью 10:05
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Пересадки в столичном наземном транспорте стали бесплатными 9:42
Центробанк внес в черный список 108 организаций. Среди них ломбарды и финансовые пирамиды 9:06
Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора Джеймса Вана «Злое» 2:39
МХТ имени Чехова намерен прекратить показ двух спектаклей Константина Богомолова 2:01
Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников 1:22
op_pop_art/Instagram
Эрмитаж выставил на продажу NFT картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога 0:54
Отключить рекламу

«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

На открытом уроке школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента Владимира Путина, когда зашла речь об истории России. Глава государства предложил разместить в учебниках QR-коды с «героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе». В качестве примера он выбрал Петра I.

«Что Петр I с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой… Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой — извините, ни фига себе, что они все делали под этой Полтавой?» — рассуждал Путин.

«Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война», — ответил Толстых президенту и вкратце рассказал другим участникам урока, что война эта длилась 21 год, а перед победой в Полтавской битве русские войска проиграли четыре раза.

Путин поблагодарил Толстых за «поправочку» и отметил, что «первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже в конце концов под Полтавой». Однако он все еще задавался вопросом, как шведы оказались близ Полтавы, и предположил, что все дело в близком нахождении города к границам Швеции. «Это любопытное дело», — заметил президент.

На этой же встрече 10-летний школьник по имени Егор попросил Путина подписаться на его канал в ютьюбе, но президент не понял, что от него хотят. «А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?» — пытался узнать он. Когда ему объяснили, что речь идет о канале, он пообещал подумать.

На встрече Путин предостерег школьников от «информационного мусора, который, по его мнению, очень часто подается в сети как истина в последней инстанции».

Открытый урок Путина с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта состоялся во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить