Центробанк внес в черный список 108 организаций. Среди них ломбарды и финансовые пирамиды

Центробанк России обновил реестр организаций, в деятельности которых выявили признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора и профессионального участника рынка ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В черный список включили 108 компаний, всего в перечне — 2226. Среди них комиссионные магазины «Красная цена» и «Группа компаний ЕК», финансовые пирамиды Reddit.trading и Roy Club, ломбард-комиссионка «Радуга», микрокредитные займы и другие организации.

Регулятор банка с помощью системы мониторинга и на основе обращения граждан определяет компании, которые не включены в реестр или не имеют лицензии.

«Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — сказано на сайте.

Для пресечения незаконной деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов, а также обращается к правоохранительным органам и иностранным регуляторам для дальнейших ограничений.

10 апреля 2021 года Центробанк начал ограничивать деятельность ломбардов, которые не подали документы для внесения сведений в реестр в определенный срок. Такие компании не могут заключать новые договоры потребительского займа и менять сроки исполнения обязательств.