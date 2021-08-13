Освобождение Бритни Спирс от отца, слезы Месси за миллион долларов и другие новости дня

Прокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь по «санитарному делу», запретив уезжать из Москвы. По информации СМИ, несколько дней назад она покинула Россию.

Участнице Pussy Riot Рите Флорес назначили новые 15 суток административного ареста сразу после выхода из спецприемника. Активистку обвинили в демонстрации нацистской символики из‑за сторис с Биллом Каулитцем в инстаграме.

Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму. В избиркоме признали 2609 подписей за него недостоверными.

В Керчи начали эвакуацию жителей, пострадавших от наводнения после сильных ливней. Десятерых человек, включая четырех детей, намереваются временно разместить в гостиницах.

Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io, Tut.by и их социальные сети экстремистскими. Рассмотрение дела проходило в закрытом формате «в целях защиты сведений, представляющих государственный секрет».

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над ней, чтобы избежать «публичной борьбы с дочерью». Адвокат певицы назвал решение Джейми Спирса «крупной победой и еще одним шагом на пути к справедливости».

Комики записали видео и организовали концерт в поддержку Идрака Мирзализаде. В ролике они осудили арест юмориста за шутку, которая была вырвана из контекста.

Эрмитаж обвинил Тилля Линдеманна в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями из музея. Фотографии картин и интерьеров были сделаны во время съемок клипа «Любимый город».

Испанец выставил на продажу салфетку со слезами Лионеля Месси за миллион долларов. Футболист воспользовался ей во время прощальной пресс-конференции с клубом «Барселона».

Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым и вернул долг девушке, а правительство его страны зовет спасительницу в гости.

Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек «Rumors» в древнегреческом стиле. Хип-хоп-исполнительницы в образе богинь гуляют по античным декорациям в золотых платьях.

Гречка выпустила новый сингл «Ищу», The Killers представили альбом «Pressure Machine», а Jungle — пластинку «Loving in Stereo».