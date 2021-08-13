У Гречки вышел новый сингл «Ищу»

Российская певица Гречка выпустила новый сингл «Ищу». Послушать его можно на большинстве популярных стриминг-сервисов.

На прошлой неделе Гречка поделилась клипом на трек «Это убило меня», который вошел в последний альбом певицы «Не за что». Ролик снимали в Ленобласти в дождливую и мрачную погоду, что гармонично пересеклось с настроением песни.

Альбом «Не за что» вышел в марте этого года. За гитару на нем отвечал Дмитрий Гущин из петербургской группы Pravada, за барабаны — Алишер Умаров, сведением занимался Astronaft.

За плечами 21-летней Анастасии Ивановой (настоящее имя Гречки) — пять альбомов и пара EP. Предыдущий мини-альбом «Хватит» певица выпустила в октябре 2020 года.