Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн нелегально выставил на продажу NFT-токены с фотографиями из Эрмитажа. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.
«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем», — пишут представители музея.
Фотографии были сделаны во время съемок клипа «Любимый город». Разрешение на ролик музей дал, «учитывая контекст Года Германии», однако использование изображений из Эрмитажа для серии токенов согласовано не было.
Музей заявил о нарушении своих прав и «недобросовестном использованием его имени и произведений в сфере NFT». В сообщении отмечается, что Эрмитаж направлял Линдеманну предостережение о нарушении лицензионной политики еще на стадии анонса проекта «NFTill», однако оно было проигнорировано, а «нелегальные токены выгружены на маркетплейс».
Клип Тилля Линдеманна на песню «Любимый город» вышел 9 мая. В ролике артист гуляет по залам Эрмитажа и рассматривает произведения искусства.