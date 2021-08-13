Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн нелегально выставил на продажу NFT-токены с фотографиями из Эрмитажа. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием „Hermitage Edition“, не было и не могло быть согласовано с музеем», — пишут представители музея.

Фотографии были сделаны во время съемок клипа «Любимый город». Разрешение на ролик музей дал, «учитывая контекст Года Германии», однако использование изображений из Эрмитажа для серии токенов согласовано не было.