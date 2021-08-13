Американская рок-группа The Killers представила седьмой альбом «Pressure Machine». Об этом сообщается в инстаграме коллектива.

Рокеры работали над пластинкой совместно с гитаристом Дейвом Кюнингом, который покинул группу в 2017 году для сольной карьеры.

«Это седьмой и едва ли не самый камерный и интимный альбом Killers. Он посвящен мормонам и Юте, и тяжко оценивать подобное, если ты не вырос в маленьком мормонском городке где‑то там. <…> Флауэрс рассказывает о любви к Юте, но и о обо всем темном тоже — опиаты, семейное насилие, о несбывшихся мечтах провинциалов, о страхе выделиться в толпе», — пишет журналист и критик Гуру Кен.