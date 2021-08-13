Американская рок-группа The Killers представила седьмой альбом «Pressure Machine». Об этом сообщается в инстаграме коллектива.
Рокеры работали над пластинкой совместно с гитаристом Дейвом Кюнингом, который покинул группу в 2017 году для сольной карьеры.
«Это седьмой и едва ли не самый камерный и интимный альбом Killers. Он посвящен мормонам и Юте, и тяжко оценивать подобное, если ты не вырос в маленьком мормонском городке где‑то там. <…> Флауэрс рассказывает о любви к Юте, но и о обо всем темном тоже — опиаты, семейное насилие, о несбывшихся мечтах провинциалов, о страхе выделиться в толпе», — пишет журналист и критик Гуру Кен.
Всего на пластинке вышло одиннадцать треков, а в песне «Runaway Horses» приняла участие инди-певица Фиби Бриджес.
Альбом спродюсировали Джонатан Радо и Шон Эверетт, которые ранее плотно сотрудничали с группой.
Предыдущий студийник — «Imploding the Mirage» — музыканты выпустили в августе 2020 года. В альбом вошли десять треков, включая совместные работы с Линдси Бакингемом из Fleetwood Mac, Адамом Грандусиелом из The War on Drugs, Блейком Миллcом и другими музыкантами.