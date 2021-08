Американская рок-группа The Killers представила седьмой альбом «Pressure Machine». Об этом сообщается в инстаграме коллектива.

Всего на пластинке вышло одиннадцать треков, а в песне «Runaway Horses» приняла участие инди-певица Фиби Бриджес.

Альбом спродюсировали Джонатан Радо и Шон Эверетт, которые ранее плотно сотрудничали с группой.

Предыдущий студийник — «Imploding the Mirage» — музыканты выпустили в августе 2020 года. В альбом вошли десять треков, включая совместные работы с Линдси Бакингемом из Fleetwood Mac, Адамом Грандусиелом из The War on Drugs, Блейком Миллcом и другими музыкантами.