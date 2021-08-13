В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов

Бумажную салфетку, которой футболист Лионель Месси вытирал слезы на пресс-коференции по случаю его ухода из «Барсы», продают за миллион долларов (73,4 млн рублей). Соответствующее объявление появилось на платформе Mercado Libre.
Продавец отметил, что, помимо слез, на салфетке есть еще и носовая слизь футболиста. Он также добавил, что готов отправить товар в любую точку мира.
Об уходе Месси из клуба «Барселона» стало известно 5 августа. Это произошло из‑за регламента Ла Лиги, по правилам которой объем трат клубов должен зависеть от их заработков, а «Барса» им не соответствует. Поэтому ФК больше не может заключать новые контракты. Футболист играл за испанский клуб с 2003 года.
Ранее на eBay появились объявления о продаже пакетов воздуха с презентации Канье Уэста его альбома «Donda». Большим спросом пользуется зиплок от пользователя с ником imacanon16canz. На аукционе, где он выставлен, подано уже 19 заявок, максимальная ставка — 7600 долларов (приблизительно 559 тыс. рублей).