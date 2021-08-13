В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов

Бумажную салфетку, которой футболист Лионель Месси вытирал слезы на пресс-коференции по случаю его ухода из «Барсы», продают за миллион долларов (73,4 млн рублей). Соответствующее объявление появилось на платформе Mercado Libre.

Продавец отметил, что, помимо слез, на салфетке есть еще и носовая слизь футболиста. Он также добавил, что готов отправить товар в любую точку мира.