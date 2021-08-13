Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым

Волонтер на Олимпиаде в Токио помогла ямайскому атлету Ханслу Парчменту вовремя приехать на соревнования по бегу с препятствиями. Она дала спортсмену деньги на такси, чтобы тот успел на разминку перед забегом. В итоге Парчмент выиграл золото.

Этой историей олимпиец поделился в своем твиттере. 5 августа, в день финального состязания, Парчмент сел не на тот автобус и приехал в водный спорткомплекс, а не на стадион. Все машины для спортсменов оказались заняты, а организаторы сказали бегуну, что ему нужно вернуться в Олимпийскую деревню.

Если бы Парчмент вернулся, то приехал бы к самому началу соревнований и пропустил бы разминку, а то и вовсе опоздал. В последний момент атлет заметил волонтера Тияну и попросил у нее помощи.