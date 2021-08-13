Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым

Волонтер на Олимпиаде в Токио помогла ямайскому атлету Ханслу Парчменту вовремя приехать на соревнования по бегу с препятствиями. Она дала спортсмену деньги на такси, чтобы тот успел на разминку перед забегом. В итоге Парчмент выиграл золото.
Этой историей олимпиец поделился в своем твиттере. 5 августа, в день финального состязания, Парчмент сел не на тот автобус и приехал в водный спорткомплекс, а не на стадион. Все машины для спортсменов оказались заняты, а организаторы сказали бегуну, что ему нужно вернуться в Олимпийскую деревню.
Если бы Парчмент вернулся, то приехал бы к самому началу соревнований и пропустил бы разминку, а то и вовсе опоздал. В последний момент атлет заметил волонтера Тияну и попросил у нее помощи.
Парчмент первым финишировал на забеге с препятствиями на дистанции в 110 метров, обогнав победителя соревнований 2019 года в этой дисциплине, американца Гранта Холлоуэя. Причем в двух предыдущих забегах в Токио он не был лидером.
После победы Парчмент решил отыскать девушку Тияну, чтобы отблагодарить и вернуть долг за такси. Спустя два дня спортсмен повторил маршрут до центра водных видов спорта и встретился с 25-летней Тияной Стойкович. Бегун подарил ей футболку олимпийской сборной Ямайки и вернул деньги за поездку. Он показал ей золотую медаль, сказав, что получил он ее в том числе благодаря ей, и сделал селфи.
Ролик с встречей Парчмента и Стойкович стал популярным на Ямайке — им даже поделился премьер-министр страны Эндрю Холнесс. «Это бескорыстный поступок, и если бы не он, неизвестно, чем бы закончилось участие Парчмента в Олимпиаде», — поблагодарил Тияну министр туризма Ямайки Эдмунд Бартлетт. Он пригласил девушку на Ямайку, а приняла ли она приглашение, пока неизвестно.
В инстаграме Тияна выложила снимок в подаренной ямайцем футболке.
Олимпиада в Токио завершилась 8 августа. В медальном зачете Ямайка заняла 21 место.