Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток после выхода из спецприемника

Тверской суд Москвы назначил участнице панк-группы Pussy Riot Рите Флорес 15 суток административного ареста. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на адвоката активистки Дмитрия Захватова.

Девушку обвинили по статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) — она опубликовала историю в инстаграме с изображением музыканта Билла Каулица в нацистской форме со свастикой.

Флорес задержали накануне — на выходе из спецприемника, где она уже провела 15 суток административного ареста.

Предыдущий арест активистка отбывала после задержания 21 июля. На выходе из дома ее встретили полицейские, заявив, что она похожа на женщину из поступившей ориентировки. На следующий день Риту Флорес признали виновной в неповиновении полицейским.

С начала июня в Москве по два административных ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых, освободившись после второго ареста, покинули Россию.

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