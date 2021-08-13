Jungle выпустили новый альбом «Loving in Stereo»

Британская неосоул-группа Jungle выпустила свой третий полноформатный альбом «Loving in Stereo». Послушать релиз можно на всех популярных стриминг-сервисах.
Всего на пластинке 13 треков, в том числе ранее вышедшие «All of the Time», «Truth», «Keep Moving», «Talk About It» и «Romeo».
В записи альбома приняли участие тамильско-швейцарская певица Прия Рагу и британский продюсер InFlo.
Jungle существуют с 2013 года и с тех пор успели выпустить два студийных альбома. Предыдущий — «For Ever» — вышел в сентябре 2018-го.