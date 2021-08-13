Jungle выпустили новый альбом «Loving in Stereo»

Британская неосоул-группа Jungle выпустила свой третий полноформатный альбом «Loving in Stereo». Послушать релиз можно на всех популярных стриминг-сервисах.

В записи альбома приняли участие тамильско-швейцарская певица Прия Рагу и британский продюсер InFlo.

Jungle существуют с 2013 года и с тех пор успели выпустить два студийных альбома. Предыдущий — «For Ever» — вышел в сентябре 2018-го.