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Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:26

Избирательная комиссия Хабаровского края отказала Антону Фургалу — сыну экс-губернатора края Сергея Фургала — в регистрации на участие в выборах в Госдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома.

«Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата Фургала Антона Сергеевича, 2 609 подписей признано недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке», — отмечается в сообщении комиссии.

В поддержку кандидата было собрано 15 433 подписи. После пересчета Фургал отметил, что их количество составляет 15 789 штук.

Политик заявил, что подал в избирком возражение. Его рассмотрят и примут решение сегодня, 13 августа, в 15.00, на заседании комиссии.

«Основная суть сбора подписей это понять, что у кандидата есть поддержка и доверие народа для регистрации в качестве кандидата в депутаты. Вы это подтвердили в подписных листах. Но бюрократы не хотят засчитывать вашу подпись, потому что правильность заполнения персональных данных для них приоритетнее», — добавил он.

6 июля Фургал подал документы на выдвижение в Госдуму по округу № 70 «Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ». Для регистрации ему было необходимо предоставить 15 433 подписи избирателей.

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