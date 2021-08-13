Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы

Прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-юристу ФБК* Любови Соболь по «санитарному делу». Ей могут запретить покидать пределы Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — заявил источник издания.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Приговор вступает в силу по истечении десяти дней после оглашения. С 13 августа подсудимой будет запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

По информации «Рен ТВ», вечером 7 августа Соболь уехала из России.

«С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала Любовь Соболь.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с Соболь по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.