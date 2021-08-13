перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Трансгендерным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по фигурному катанию 19:35
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нарушении прав музея. Певец выпустил NFT с изображениями картин 18:43
В Керчи начали эвакуацию населения. Город снова затопило 18:41
Девендра Банхарт и Ноа Джорджсон выпустили эмбиент-альбом «Refuge» 17:59
«Шутка — не преступление»: комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде 17:59
«Дельта»-штамм рушит планы на осень — в мемах пользователей твиттера 17:50
Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы 17:41
mercadolibre.com В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов
В интернете продают салфетку со слезами Месси за миллион долларов 17:09
Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io и TUT.by экстремистскими 17:08
KFC откроет отель в Лондоне с игровым автоматом и кнопкой подачи курицы 17:05
Роберт Родригес заключил двухлетний контракт на производство фильмов и сериалов для HBO и HBO Max 16:40
Древняя Греция и золотые платья: Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек 15:58
У Гречки вышел новый сингл «Ищу» 15:42
Patrick Smith/Getty Images Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым
Волонтер оплатила такси олимпийцу с Ямайки, чтобы тот успел на забег. Он финишировал первым 15:30
МакSим выписали из больницы 15:13
Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток после выхода из спецприемника 14:53
Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отказали в регистрации на выборы в Госдуму 14:26
Московскую корреспондентку Би-би-си Сару Рейнсфорд вышлют из России 14:20
«Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток»: ФАС проверяет крупные торговые сети из‑за роста цен
«Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток»: ФАС проверяет крупные торговые сети из‑за роста цен 13:37
Российские призеры и победители Олимпиады в Токио получат до 4 млн рублей 12:28
Отключить рекламу

Прокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:41

Прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-юристу ФБК* Любови Соболь по «санитарному делу». Ей могут запретить покидать пределы Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — заявил источник издания.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Приговор вступает в силу по истечении десяти дней после оглашения. С 13 августа подсудимой будет запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, суд предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

По информации «Рен ТВ», вечером 7 августа Соболь уехала из России.

«С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — сказала Любовь Соболь.

«Санитарное дело» завели после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с Соболь по делу проходят еще восемь человек, в том числе глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его брат Олег Навальный.

Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

** По решению Минюста «Альянс врачей» признан в России НКО, выполняющей функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
ИТАР-ТАСС
Минюст РФ
Люди
Любовь Соболь
Алексей Навальный
Анастасия Васильева
Мария Алехина
Олег Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить