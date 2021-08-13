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Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над ней

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:40

Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на документы, которые адвокат Джейми Спирса планирует подать в суд. Информацию подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

В своем заявлении представитель Джейми Спирса подчеркивает, что «нет никаких реальных оснований для отстранения» его подопечного от должности хранителя имущества дочери. Более того, он выражает сомнения, что отказ от опекунства — в интересах Бритни.

«Тем не менее, даже несмотря на то, что мистер Спирс является постоянной мишенью неоправданных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за продолжение опекунства отвечала бы ее интересам», — сказал юрист мужчины.

Они добавил, что Спирс намерен сотрудничать с адвокатом дочери. «Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее», — заявил защитник отца поп-звезды.

«Мы рады, но не то чтобы удивлены тому, что мистер Спирс и его юрист наконец признают, что от должен удалиться. Однако мы разочарованы их продолжающимися позорными и достойными порицания нападениями на мисс Спирс», — прокомментировал адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

Розенгарт назвал решение Джейми Спирса «крупной победой Бритни Спирс и еще одним шагом на пути к справедливости». Адвокат намерен продолжить расследование злоупотреблений отца артистки на протяжении последних 13 лет.

«Я с нетерпением жду дачи показаний под присягой мистера Спирса в ближайшем будущем», — признался он.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из‑за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предполагает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

Певица пытается избавиться от опекунства с 2014 года. В июне Спирс впервые за два года обратилась в суд. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отказал артистке. Затем Спирс удалось добиться права нанять собственного адвоката. Он подал ходатайство с требованием отстранить отца певицы от опекунства над ней.

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