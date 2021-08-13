Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над ней

Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на документы, которые адвокат Джейми Спирса планирует подать в суд. Информацию подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

В своем заявлении представитель Джейми Спирса подчеркивает, что «нет никаких реальных оснований для отстранения» его подопечного от должности хранителя имущества дочери. Более того, он выражает сомнения, что отказ от опекунства — в интересах Бритни.

«Тем не менее, даже несмотря на то, что мистер Спирс является постоянной мишенью неоправданных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за продолжение опекунства отвечала бы ее интересам», — сказал юрист мужчины.

Они добавил, что Спирс намерен сотрудничать с адвокатом дочери. «Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее», — заявил защитник отца поп-звезды.

«Мы рады, но не то чтобы удивлены тому, что мистер Спирс и его юрист наконец признают, что от должен удалиться. Однако мы разочарованы их продолжающимися позорными и достойными порицания нападениями на мисс Спирс», — прокомментировал адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

Розенгарт назвал решение Джейми Спирса «крупной победой Бритни Спирс и еще одним шагом на пути к справедливости». Адвокат намерен продолжить расследование злоупотреблений отца артистки на протяжении последних 13 лет.

«Я с нетерпением жду дачи показаний под присягой мистера Спирса в ближайшем будущем», — признался он.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из‑за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предполагает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

Певица пытается избавиться от опекунства с 2014 года. В июне Спирс впервые за два года обратилась в суд. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отказал артистке. Затем Спирс удалось добиться права нанять собственного адвоката. Он подал ходатайство с требованием отстранить отца певицы от опекунства над ней.