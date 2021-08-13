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Власти Беларуси признали издания Zerkalo.io и TUT.by экстремистскими

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:08

Суд Центрального района Минска признал издания Tut.by, Zerkalo.io и их социальные сети экстремистскими. Об этом сообщает «Медиазона».

Рассмотрение дела проходило в закрытом формате «в целях защиты сведений, представляющих государственный секрет». МВД Беларуси требовал признать экстремистскими сайт и соцсети издания.

18 мая Tut.by был заблокирован, а против руководителей портала завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. МВД Беларуси требовал признать экстремистскими сайт и соцсети издания.

В начале июля бывшая команда издания создала новое медиа под названием Zerkalo.io. По словам редакции, название нового медиа — это намек на то, что оно отражает реальность. При этом, как отмечают авторы проекта, ресурс не будет полностью копировать Tut.by: из‑за нехватки средств журналистам пришлось отказаться от некоторых рубрик.

Основанный в 2000 году Tut.by считается один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным SimilarWeb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров, что ставит его на первую строчку по популярности в стране среди новостных и медиаресурсов.

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