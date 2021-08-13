Древняя Греция и золотые платья: Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек

В ролике рэперши в образе богинь гуляют среди колоритных древнегреческих атрибутов: расписных глиняных кувшинов, мозаик во всю стену, гипсовых колонн и золотых скульптур. Платья, обувь, маникюр и украшения Карди Би и Lizzo тоже золотые.

Хип-хоп-исполнительницы Карди Би и Lizzo выпустили клип на совместный трек «Rumors». За 8 часов видео набрало более 1,5 млн просмотров.

Ролик сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ранее она работала с Monatik, «Время и стекло», Скриптонитом и IOWA. В 2019 году Муиньо впервые выступила режиссером на американской сцене — девушка сняла клип для Кэти Перри, а в марте поставила музыкальное видео на «Montero (Call Me by Your Name)» рэпера Lil Nas X.

В феврале Карди Би выпустила клип на трек «Up». Ролик открывается кадрами с Карди Би на кладбище, где на одном из надгробий красуется надпись «RIP 2020». Срежиссировала видео также Таня Муиньо.

Для Lizzo «Rumors» стала первым релизом за последние два года. В апреле 2019 года исполнительница представила альбом «Cuz I Love You», который принес Lizzo «Грэмми» за лучший современный урбан-альбом.