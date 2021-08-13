В Керчи начали эвакуацию населения. Город снова затопило

В Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления — их намереваются временно разместить в гостиницах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Пока жители пострадавшего от наводнения района находятся в пункте временного размещения. Его развернули на базе детской школы искусств на улице Войкова.

Всего эвакуированы были десять человек, в том числе четыре ребенка. Все они проживают неподалеку от Вокзального шоссе. Их дома затопило из‑за сильных ливней, начавшихся в ночь на 11 августа.

«Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно», — отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

В середине июля в Керчи уже происходило серьезное наводнение. Тогда из‑за мощных ливней были затоплены несколько улиц и более 300 домов. Тогда эвакуировать пришлось свыше 1400 человек.