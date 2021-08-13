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«Шутка — не преступление»: комики проведут концерт в поддержку Идрака Мирзализаде

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:59

Стендап-комики записали видео в поддержку коллеги и друга Идрака Мирзализаде и анонсировали большой концерт 18 августа в его поддержку. Ролик вышел на ютьюб-канале Stand-Up Club #1.

«9 августа нашему другу, коллеге Идраку Мирзализаде дали десять суток за — внимание! — шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, за шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни, хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать ситуацию», — сказали стендаперы.

Они отметили, что в своих шутках комики не преследуют цели кого‑то задеть, добавив, что над одной и той же вещью можно как посмеяться, так и обидеться. Во втором случае юмористы рекомендуют закрыть вкладку в браузере или просто не приходить на концерты.

В начале ролика каждый комик представился, назвав свою национальность, а в конце они повторили одну и ту же фразу: «Идрак не враг».

В записи приняли участие Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие комики.

9 августа Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских. Поводом стал выпуск ютьюб-шоу «Разгоны», вышедший 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

«Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил Мирзализаде.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

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