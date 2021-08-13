Стендап-комики записали видео в поддержку коллеги и друга Идрака Мирзализаде и анонсировали большой концерт 18 августа в его поддержку. Ролик вышел на ютьюб-канале Stand-Up Club #1.

«9 августа нашему другу, коллеге Идраку Мирзализаде дали десять суток за — внимание! — шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, за шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни, хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать ситуацию», — сказали стендаперы.

Они отметили, что в своих шутках комики не преследуют цели кого‑то задеть, добавив, что над одной и той же вещью можно как посмеяться, так и обидеться. Во втором случае юмористы рекомендуют закрыть вкладку в браузере или просто не приходить на концерты.

В начале ролика каждый комик представился, назвав свою национальность, а в конце они повторили одну и ту же фразу: «Идрак не враг».